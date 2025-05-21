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Эксперт: В Пекине были шокированы телефонным разговором Путина и Трампа

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  • 21.05.2025, 12:48
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Эксперт: В Пекине были шокированы телефонным разговором Путина и Трампа

Кремль мог очень разозлить Китай.

В Китае заявили, что будут поддерживать все дипломатические усилия для установления мира в Украине. В МИД страны отметили, что никогда не отказывались от своих «миротворческих инициатив».

Скорее всего, в Пекине были шокированы телефонным разговором Путина и Трампа. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что Китаем руководят довольно образованные и способные люди, которые все понимают.

«Это путь к завершению войны»

Китайским политикам было тяжело слышать все, что сказал Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором. Однако для Украины должно стать очень хорошим сигналом то, что официальный Пекин общается с европейцами. Ведь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел разговор со своим китайским коллегой Ван И.

«Я подозреваю, что это европейцы пришли в Китай, а не наоборот. Они наконец поняли, почему это важно. После тарифов Трампа Европа поняла, что единственный путь – сотрудничество с Китаем без Америки», – подчеркнул Шейтельман.

Такое сотрудничество против России и США является неизбежным. Европейцы не были готовы делать это слишком рано, также они хотели показать Китаю, что Путин их продаст. Он уже это сделал, начав сотрудничать с Трампом.

«Его разговор с президентом США – это еще не самое страшное, что можно было сделать в отношении Китая. Самое страшное – это самолет президента Бразилии, который прилетел в Москву, но там его не приняли», – добавил политтехнолог.

Луиз да Силва летел из Пекина как комиссар Си Цзиньпина, но Путин отказался его принять. Целью президента Бразилии, вероятно, было передать одно простое указание – немедленно прекратить войну на 30 дней или поехать в Стамбул на переговоры.

«Я склоняюсь к тому, что Китай все-таки требовал 30-дневного перемирия. Но Путин сделал плевок в лицо китайцев. Надеюсь, европейцы смогли этим воспользоваться. В этом наш шанс на окончание войны», – подытожил Михаил Шейтельман.

Заметим, в китайском МИД подтвердили, что поддерживают прямой диалог России и Украины. На фоне переговоров Трампа и Путина глава МИД Китая провел телефонные разговоры с руководителями немецкого и польского иностранных ведомств. Во время них официальный Пекин согласился, что переговоры должны урегулировать ситуацию.

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