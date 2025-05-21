В Витебске директор вымогал часть премий у подчиненных 21.05.2025, 14:38

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Суд вынес приговор.

В Витебске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одного из городских учреждений. Мужчина обвинялся по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение служебных полномочий), сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствием установлено, что с января 2022 по июль 2024 года обвиняемый, используя служебное положение, давал подчиненным незаконные указания возвращать ему часть официально начисленных премий и надбавок. Работники, находившиеся в зависимости от руководителя, были вынуждены выполнять эти указания. Общий ущерб, причиненный действиями руководителя, составил не менее 47 808 рублей.

На суде обвиняемый полностью признал вину и добровольно возместил ущерб.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание: 4 года 6 месяцев лишения свободы, штраф в размере 300 базовых величин, а также лишение права занимать руководящие должности на 5 лет. В то же время исполнение наказания было отсрочено на 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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