Туск заявил о подозрительных маневрах корабля РФ возле подводного кабеля Польши 21.05.2025, 15:11

Дональд Туск

Фото: Bloomberg

Разведывательный корабль ВМС Польши направился к месту происшествия.

Российский корабль так называемого «теневого флота» совершал «подозрительные маневры» вблизи электрического кабеля. Он соединяет Польшу со Швецией.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в X (Twitter).

Польша зафиксировала, что российский корабль «теневого флота», который находится под санкциями, выполнял «подозрительные маневры» возле кабеля, соединяющего Польшу и Швецию.

«После эффективного вмешательства наших военных судно поплыло к одному из российских портов», - написал Туск.

Польский премьер добавил, что разведывательный корабль ВМС Польши направляется к месту происшествия.

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