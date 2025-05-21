Туск заявил о подозрительных маневрах корабля РФ возле подводного кабеля Польши
- 21.05.2025, 15:11
Разведывательный корабль ВМС Польши направился к месту происшествия.
Российский корабль так называемого «теневого флота» совершал «подозрительные маневры» вблизи электрического кабеля. Он соединяет Польшу со Швецией.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в X (Twitter).
Польша зафиксировала, что российский корабль «теневого флота», который находится под санкциями, выполнял «подозрительные маневры» возле кабеля, соединяющего Польшу и Швецию.
«После эффективного вмешательства наших военных судно поплыло к одному из российских портов», - написал Туск.
Польский премьер добавил, что разведывательный корабль ВМС Польши направляется к месту происшествия.