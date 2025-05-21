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Китай заволновался из-за «Золотого купола» США 

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  • 21.05.2025, 16:14
  • 4,748
Китай заволновался из-за «Золотого купола» США 

Пекин призывает Трампа отказаться от этой идеи.

Китай «серьезно обеспокоен» американским проектом противоракетного щита «Золотой купол».

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга, сообщает Reuters.

Она отметила, что «Золотой купол» повышает риски милитаризации космического пространства и гонки вооружений.

«Соединенные Штаты, проводя политику „США прежде всего“, одержимы стремлением абсолютной безопасности для себя. Это нарушает принцип, что безопасность всех стран не должна быть поставлена под угрозу, и подрывает глобальный стратегический баланс и стабильность. Китай серьезно обеспокоен этим», — отметила пресс-секретарь.

Мао Нин также призвала Вашингтон как можно скорее отказаться от разработки системы и принять меры для укрепления доверия между великими державами.

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