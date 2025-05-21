Кремль сделал заявление о меморандуме с Украиной 6 21.05.2025, 16:59

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Дмитрий Песков рассказал о подготовке документа.

Российская сторона «не заинтересована» в затягивании подготовки меморандума с Украиной. Как пишет «Корреспондент», об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 21 мая.

«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать», - заявил он.

По словам Пескова, работа над проектом меморандума с Украиной не может быть публичной.

«Понимается, большая часть этой работы ведется в дискретном режиме, и она не должна быть открытой на публике», - добавил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, 19 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре.

Позже в Кремле уточнили, что «нет» сроков подготовки меморандума с Украиной.

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