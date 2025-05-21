Во втором регионе России отключили мобильный интернет

Во втором регионе России отключили мобильный интернет1
- 21.05.2025, 18:02
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Из-за атаки дронов.
В Тульской области на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников принято решение о временном отключении мобильного интернета, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Стационарный интернет работает в штатном режиме.
Миляев отметил, что с ограничениями мобильного интернета жители региона сталкиваются не в первый раз, и призвал относиться к таким мерам с пониманием, поскольку они принимаются в интересах безопасности. «Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей. Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее такие же ограничения вводились в Липецкой области.
Этой ночью и рано утром российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. Атаке подверглись в первую очередь центральные регионы РФ — Орловская, Рязанская, Курская, Белгородская и Липецкая области. Атакам подвергался и столичный регион.