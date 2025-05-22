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Суд Румынии отклонил апелляцию Джорджа Симиона по результатам президентских выборов

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  • 22.05.2025, 12:20
Суд Румынии отклонил апелляцию Джорджа Симиона по результатам президентских выборов

Проигравший кандидат обвинил Францию во «вмешательстве».

Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию лидера ультраправой партии Джорджа Симиона, который пытался оспорить итоги состоявшихся в воскресенье выборов, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Симион проиграл действующему мэру Бухареста, представителю центристов Никушору Дану, и потребовал аннулировать результаты голосования, ссылаясь на якобы имевшее место иностранное вмешательство, со стороны Франции.

Суд не нашел оснований для отмены результатов выборово и отклонил иск. В ответ Симион опубликовал гневное заявление в Facebook, в котором назвал действия суда «продолжением государственного переворота» и призвал своих сторонников к дальнейшей борьбе: «Все, что нам остается — это сражаться! Присоединяйтесь ко мне — сегодня и в ближайшие недели».

Выборы прошли спустя всего пять месяцев после того, как Конституционный суд уже отменил другое голосование — тогда причиной послужили обвинения во вмешательстве со стороны России и массированной кампании в соцсетях в поддержку ультраправого кандидата.

Политическая неопределенность на фоне этих событий усиливает экономическую нестабильность в Румынии — стране с самой высокой задолженностью в Европейском союзе, которая также сталкивается с ростом инфляции. Президент Румынии играет ключевую роль в формировании органов власти, включая назначение премьер-министра, а также представляет страну на международной арене — в частности, на саммитах НАТО и ЕС.

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