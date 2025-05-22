Суд Румынии отклонил апелляцию Джорджа Симиона по результатам президентских выборов

Суд Румынии отклонил апелляцию Джорджа Симиона по результатам президентских выборов4
- 22.05.2025, 12:20
Проигравший кандидат обвинил Францию во «вмешательстве».
Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию лидера ультраправой партии Джорджа Симиона, который пытался оспорить итоги состоявшихся в воскресенье выборов, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).
Симион проиграл действующему мэру Бухареста, представителю центристов Никушору Дану, и потребовал аннулировать результаты голосования, ссылаясь на якобы имевшее место иностранное вмешательство, со стороны Франции.
Суд не нашел оснований для отмены результатов выборово и отклонил иск. В ответ Симион опубликовал гневное заявление в Facebook, в котором назвал действия суда «продолжением государственного переворота» и призвал своих сторонников к дальнейшей борьбе: «Все, что нам остается — это сражаться! Присоединяйтесь ко мне — сегодня и в ближайшие недели».
Выборы прошли спустя всего пять месяцев после того, как Конституционный суд уже отменил другое голосование — тогда причиной послужили обвинения во вмешательстве со стороны России и массированной кампании в соцсетях в поддержку ультраправого кандидата.
Политическая неопределенность на фоне этих событий усиливает экономическую нестабильность в Румынии — стране с самой высокой задолженностью в Европейском союзе, которая также сталкивается с ростом инфляции. Президент Румынии играет ключевую роль в формировании органов власти, включая назначение премьер-министра, а также представляет страну на международной арене — в частности, на саммитах НАТО и ЕС.