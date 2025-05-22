Белорусы заметили на границе суровое предупреждение 6 22.05.2025, 15:31

6,182

Фото: onliner.by

В duty free будут штрафовать?

В одном из магазинов duty free на границе с Польшей заметили интересное сообщение для покупателей: их просят не отливать в свою емкость тестеры с косметикой и парфюмерией, пишет Onliner.

Возможно, в магазине были какие-то прецеденты, поэтому возле полок с туалетной водой и уходовой косметикой появилась табличка с запретом отливать себе тестеры — иначе могут привлечь к ответственности.

«Обращаем внимание, что отливание содержимого из тестера парфюма/духов/крема в свои емкости является мелким хищением имущества юридического лица путем кражи. Такие действия, а равно попытка такого хищения могут стать причиной привлечения к административной ответственности по ст. 11.1 КоАП (влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест)», — говорится в сообщении.

Фото: onliner.by

Законно ли это? Юрист Татьяна Ревинская поясняет: неважно, кто-то забрал флакон духов или отлил его часть — такие действия действительно могут быть расценены как кража имущества юридического лица. Так что магазины, размещая такие сообщения, пытаются предупредить незаконные действия.

Мелким хищением у юрлица считается похищение имущества на сумму, которая не превышает 10 базовых величин (сейчас 420 рублей). Согласно 11.1 КоАП за это могут дать штраф от 2 до 30 базовых, наказать общественными работами или административным арестом.

— Если стоимость похищенного у юрлица превышает 10 базовых, рассматривается вопрос о привлечении виновного к уголовной ответственности по статье 205 УК (кража), санкция по которой зависит, в частности, от стоимости похищенного, — говорит юрист.

А если человек считает, что отливает тестеры незаметно, но его действия увидели?

— Если человек считал, что действует тайно от всех, но затем его действия были обнаружены другими лицами (покупателями, работниками магазина), и, несмотря на это, он все равно пытается завладеть похищенным, его действия могут быть квалифицированы как грабеж (ст. 206 УК — открытое похищение имущества).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com