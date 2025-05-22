Мерц дал официальный старт дежурству немецкой бригады в Литве 22.05.2025, 17:13

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Она поможет защитить восточный фланг НАТО.

Канцлер Фридрих Мерц дал официальный старт работе в Литве новой немецкой бригады, которая должна помочь защитить восточный фланг НАТО, как пишет «Европейская правда», сообщает AP.

Мерц заявил, что «безопасность наших балтийских союзников является также нашей безопасностью», а усиление Берлином собственных вооруженных сил является сигналом для союзников инвестировать в безопасность.

Размещение бригады в Литве является первым случаем, когда немецкая бригада надолго базируется за пределами Германии со времен Второй мировой войны. «Это исторический день. Это день доверия, ответственности и действий», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с Мерцом.

Германия имеет войска в Литве, которая граничит с российской Калининградской областью и Беларусью, с 2017 года в рамках усилий по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО, но новая бригада значительно углубляет ее участие.

Передовая группа начала работу по ее созданию чуть больше года назад, а осенью прошлого года она расширилась до «штаба активации» численностью около 250 человек. Ожидается, что к концу 2027 года 45-я бронетанковая бригада будет укомплектована до полной численности около 5000 человек, а войска будут дислоцированы в Рукла и Руднинкае.

Десятки военных вертолетов пролетели над центральной площадью в столице Литвы, Вильнюсе, когда в дождливый четверг после обеда завершилась церемония начала работы бригады, на которой присутствовали сотни военных и зрителей. Мерц заявил на мероприятии, что «защита Вильнюса – это защита Берлина».

Развертывание войск в Литве происходит на фоне общего усиления военной мощи Германии после лет запустения, когда члены НАТО, обеспокоенные возможной агрессией России и давлением со стороны Вашингтона, спешат увеличить расходы на оборону.

Мерц в Вильнюсе также заявил, что его страна и ее партнеры решительно настроены защищать всю территорию НАТО.

Также он назвал ключевые задачи для западных союзников в поддержке Украины, которые, по его мнению, важны на данный момент.

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