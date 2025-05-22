закрыть
22 мая 2025, четверг, 18:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц дал официальный старт дежурству немецкой бригады в Литве

  • 22.05.2025, 17:13
  • 1,192
Мерц дал официальный старт дежурству немецкой бригады в Литве

Она поможет защитить восточный фланг НАТО.

Канцлер Фридрих Мерц дал официальный старт работе в Литве новой немецкой бригады, которая должна помочь защитить восточный фланг НАТО, как пишет «Европейская правда», сообщает AP.

Мерц заявил, что «безопасность наших балтийских союзников является также нашей безопасностью», а усиление Берлином собственных вооруженных сил является сигналом для союзников инвестировать в безопасность.

Размещение бригады в Литве является первым случаем, когда немецкая бригада надолго базируется за пределами Германии со времен Второй мировой войны. «Это исторический день. Это день доверия, ответственности и действий», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с Мерцом.

Германия имеет войска в Литве, которая граничит с российской Калининградской областью и Беларусью, с 2017 года в рамках усилий по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО, но новая бригада значительно углубляет ее участие.

Передовая группа начала работу по ее созданию чуть больше года назад, а осенью прошлого года она расширилась до «штаба активации» численностью около 250 человек. Ожидается, что к концу 2027 года 45-я бронетанковая бригада будет укомплектована до полной численности около 5000 человек, а войска будут дислоцированы в Рукла и Руднинкае.

Десятки военных вертолетов пролетели над центральной площадью в столице Литвы, Вильнюсе, когда в дождливый четверг после обеда завершилась церемония начала работы бригады, на которой присутствовали сотни военных и зрителей. Мерц заявил на мероприятии, что «защита Вильнюса – это защита Берлина».

Развертывание войск в Литве происходит на фоне общего усиления военной мощи Германии после лет запустения, когда члены НАТО, обеспокоенные возможной агрессией России и давлением со стороны Вашингтона, спешат увеличить расходы на оборону.

Мерц в Вильнюсе также заявил, что его страна и ее партнеры решительно настроены защищать всю территорию НАТО.

Также он назвал ключевые задачи для западных союзников в поддержке Украины, которые, по его мнению, важны на данный момент.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров