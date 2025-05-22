Путин приказал создать «буферную зону» на границе с Украиной 4 22.05.2025, 18:09

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Диктатор РФ признал атаки ВСУ в Белогородской, Брянской и Курской областях.

Российские военные работают над созданием буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной, заявил диктатор РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают.», — заявил Путин.

Он отметил, что от обстрелов, беспилотников, диверсантов страдают Белгородская, Брянская и Курская область. Последнюю Путин посетил 20 мая.

В регионе он провел встречу с врио губернатора Александром Хинштейном, представителями добровольческих организаций и руководителями муниципалитетов Курской области.

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