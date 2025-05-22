В Сан-Диего бизнес-джет упал на жилой район 2 22.05.2025, 19:08

3,130

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото последствий.

В жилом районе Сан-Диего, штат Калифорния, разбился бизнес-джет, после чего там загорелись несколько домов и автомобилей. CNN сообщает, что несколько кварталов эвакуированы, на месте катастрофы «повсюду авиатопливо». Ведутся поиски пилота, о жертвах и пострадавших данных пока нет.

Местные власти работают над тем, чтобы вывести всех из района, и будут обходить дома, чтобы выяснить, есть ли кто-нибудь внутри, заявил помощник начальника пожарной охраны Сан-Диего по чрезвычайным ситуациям Дэн Эдди. В заявлении Федерального управления гражданской авиации говорится, что точное количество пассажиров на борту пока не известно, передает NBC News.

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Mike Blake / Reuters

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com