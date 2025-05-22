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В Сан-Диего бизнес-джет упал на жилой район

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  • 22.05.2025, 19:08
  • 3,130
В Сан-Диего бизнес-джет упал на жилой район
Фото: Mike Blake / Reuters

Фото последствий.

В жилом районе Сан-Диего, штат Калифорния, разбился бизнес-джет, после чего там загорелись несколько домов и автомобилей. CNN сообщает, что несколько кварталов эвакуированы, на месте катастрофы «повсюду авиатопливо». Ведутся поиски пилота, о жертвах и пострадавших данных пока нет.

Местные власти работают над тем, чтобы вывести всех из района, и будут обходить дома, чтобы выяснить, есть ли кто-нибудь внутри, заявил помощник начальника пожарной охраны Сан-Диего по чрезвычайным ситуациям Дэн Эдди. В заявлении Федерального управления гражданской авиации говорится, что точное количество пассажиров на борту пока не известно, передает NBC News.

Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters
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