В Сан-Диего бизнес-джет упал на жилой район

В Сан-Диего бизнес-джет упал на жилой район2
- 22.05.2025, 19:08
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Фото последствий.
В жилом районе Сан-Диего, штат Калифорния, разбился бизнес-джет, после чего там загорелись несколько домов и автомобилей. CNN сообщает, что несколько кварталов эвакуированы, на месте катастрофы «повсюду авиатопливо». Ведутся поиски пилота, о жертвах и пострадавших данных пока нет.
Местные власти работают над тем, чтобы вывести всех из района, и будут обходить дома, чтобы выяснить, есть ли кто-нибудь внутри, заявил помощник начальника пожарной охраны Сан-Диего по чрезвычайным ситуациям Дэн Эдди. В заявлении Федерального управления гражданской авиации говорится, что точное количество пассажиров на борту пока не известно, передает NBC News.