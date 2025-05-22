Эрдоган заявил, что не планирует больше баллотироваться в президенты 7 22.05.2025, 19:20

2,378

Он занимает пост президента Турции с 2014 года.

Президент Турции заявил, что страна «не может идти в будущее с конституцией, написанной путчистами» (Конституция Турции была принята в 1982 году, спустя три года после военного переворота), поэтому основной закон необходимо поменять.

Эрдоган заверил, что хочет новую конституцию «не для себя, а для нашей страны», и что он в любом случае не будет баллотироваться на новых выборах.

Эрдоган занимает пост президента с 2014 года, его полномочия заканчиваются в 2028 году. Сейчас у Эрдогана уже третий президентский срок.

Конституция запрещает руководить страной больше двух сроков— но в 2018 году в нее были внесены поправки, которые поменяли парламентскую форму правления на президентскую, после чего Минюст страны постановил, что первый срок Эрдогана «не считается».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com