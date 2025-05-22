Эрдоган заявил, что не планирует больше баллотироваться в президенты

Эрдоган заявил, что не планирует больше баллотироваться в президенты7
- 22.05.2025, 19:20
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Он занимает пост президента Турции с 2014 года.
Президент Турции заявил, что страна «не может идти в будущее с конституцией, написанной путчистами» (Конституция Турции была принята в 1982 году, спустя три года после военного переворота), поэтому основной закон необходимо поменять.
Эрдоган заверил, что хочет новую конституцию «не для себя, а для нашей страны», и что он в любом случае не будет баллотироваться на новых выборах.
Эрдоган занимает пост президента с 2014 года, его полномочия заканчиваются в 2028 году. Сейчас у Эрдогана уже третий президентский срок.
Конституция запрещает руководить страной больше двух сроков— но в 2018 году в нее были внесены поправки, которые поменяли парламентскую форму правления на президентскую, после чего Минюст страны постановил, что первый срок Эрдогана «не считается».