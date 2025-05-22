Посла Беларуси в Грузии сняли 22.05.2025, 20:04

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Его сына судили за протесты.

22 мая Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Грузии Анатолия Лиса, который ранее долгое время был председателем Брестского облисполкома. Его сына Павла недавно судили за участие в протестах, передает «Еврорадио».

40-летний Павел Лис 26 апреля был включен в список «экстремистов», который ведет МВД. Мужчину осудили по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему назначили «домашнюю химию».

Павел Лис работал заместителем проректора БГУИР в 2012-2016 годах и директором Главного информационно-аналитического центра Министерства образования в 2016-2019 годах. Потом он ушел в IT-сферу. А с 2024 года мужчина является коммерческим директором в компании ITTAS, которая занимается разработкой программных и программно-аппаратных решений.

Его отец Анатолий Лис делал чиновничью карьеру. С 2014 по 2021 год был председателем Брестского облисполкома. Перед тем мужчина руководил Новогрудком и Мозырем, был депутатом Палаты представителей, заместителем министра природы, помощником Лукашенко по Гомельщине и заместителем главы его администрации.

Новым послом Беларуси в Грузии назначен Николай Рогащук. Ранее он был заместителем управляющего делами Лукашенко.

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