закрыть
22 мая 2025, четверг, 20:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Посла Беларуси в Грузии сняли

  • 22.05.2025, 20:04
  • 1,728
Посла Беларуси в Грузии сняли

Его сына судили за протесты.

22 мая Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Грузии Анатолия Лиса, который ранее долгое время был председателем Брестского облисполкома. Его сына Павла недавно судили за участие в протестах, передает «Еврорадио».

40-летний Павел Лис 26 апреля был включен в список «экстремистов», который ведет МВД. Мужчину осудили по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему назначили «домашнюю химию».

Павел Лис работал заместителем проректора БГУИР в 2012-2016 годах и директором Главного информационно-аналитического центра Министерства образования в 2016-2019 годах. Потом он ушел в IT-сферу. А с 2024 года мужчина является коммерческим директором в компании ITTAS, которая занимается разработкой программных и программно-аппаратных решений.

Его отец Анатолий Лис делал чиновничью карьеру. С 2014 по 2021 год был председателем Брестского облисполкома. Перед тем мужчина руководил Новогрудком и Мозырем, был депутатом Палаты представителей, заместителем министра природы, помощником Лукашенко по Гомельщине и заместителем главы его администрации.

Новым послом Беларуси в Грузии назначен Николай Рогащук. Ранее он был заместителем управляющего делами Лукашенко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров