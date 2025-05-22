Путин наградил Лаврова высшим орденом РФ после развала отношений с половиной мира 7 22.05.2025, 20:05

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Глава МИД РФ стал изгоем мировой дипломатии.

Диктатор России Владимир Путин наградил главу МИД Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой, которая была учреждена императором Петром I, а затем восстановлена в 1998 году, передает The Moscow Times.

«Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всём мире», — сказал Путин, вручая Лаврову орден, кавалерами которого за последние три десятилетия стали всего 28 человек.

На посту главного дипломата страны Лавров провел «колоссальную по объему и сложности» работу «на благо Отечества», сказал Путин после того, как дипломатические связи России с ключевыми странами мира оказались разрушены, а количество высланных из-за рубежа российских дипломатов установило рекорд с Холодной войны.

Сейчас, напомним, Россия считает «недружественными» страны, представляющие суммарно половину мировой экономики: среди них США (ВВП $28 трлн), государства Евросоюза (ВВП $29 трлн), Великобритания (ВВП $3,4 трлн) и Япония ($4,2 трлн). А по числу введенных санкций является мировым рекордсменом впереди Ирана и КНДР — более 17 тысяч по состоянию на начало 2025 года. «Сейчас впервые, ну во всяком случае лет за 150, мы в одиночестве», — жаловался на отсутствие у России реальных союзников в 2023 году зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Сам Лавров, работник МИДа с 50-летним стажем, в прошлом постпред России в Совбезе ООН, стал изгоем мировой дипломатии после начала войны в Украине, а круг его контактов сжался до немногочисленных «дружественных» стран и диктатур третьего мира. В числе последних встреч Лаврова, согласно данным на сайте МИД РФ, — министр иностранных дел Эфиопии Гидеон Тимотеос, глава МИД Кубы Бруно Родригес, премьер Лаоса Сонексай Сипхандон, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, министр иностранных дел Нигера Яу Сангаре, а также глава МИД Зимбабве Амон Мурвира.

Утверждавший, что «изолировать Россию невозможно», Лавров колесит по Африке, потому что больше ему ехать некуда, считает Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике. «Куда еще ему лететь? — задается вопросом Лукьянов. — Раньше он постоянно был в Европе, посещая различные конференции. Теперь с этим покончено» (цитата по Bloomberg).

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