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В Таиланде задержали кошку за укус полицейского

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  • 22.05.2025, 20:38
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В Таиланде задержали кошку за укус полицейского

Животному сняли отпечатки лап и сделали тюремное фото.

Полицейские в Таиланде арестовали кошку по кличке Ноб Нэн. Об этом сообщает издание Mothership.

Причиной задержания стало то, что потерявшаяся кошка укусила полицейских, которые пытались ей помочь и разыскать хозяина. После чего правоохранители приняли решение задокументировать произошедшее по всей строгости местного закона.

Животному сняли отпечатки лап, сделали тюремное фото (магшот) и взяли анализ мочи на наличие кошачьей мяты — вещества, вызывающего у некоторых питомцев перевозбуждение. Тест оказался отрицательным: как уточнили полицейские, кошка действовала инстинктивно.

В итоге «нарушительницу» забрал хозяин.

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