Лукашенко готовится к овощному «апокалипсису» 23.05.2025, 3:59

Диктатор приказал аграриям сажать еще больше картофеля.

Александр Лукашенко призвал использовать оставшееся время для посадки картофеля.

Узурпатор заявил, что в этом году в Беларуси были неблагоприятные условия для аграриев и призвал использовать оставшееся время для посадки картофеля.

«Советую этим заниматься, еще время есть. Семена есть. Это надо довести до всех. Спрос на картофель будет колоссальным», - заявил Лукашенко, сославшись на проблемы с урожаем у основного торгового партнера— России.

Лукашенко считает, что майские заморозки нанесли ущерб урожаю, однако ситуация остается контролируемой.

Он также призвал увеличивать посадки лука и других овощей, включая морковь и свеклу, отметив, что спрос на них сохранится как внутри страны, так и за ее пределами.

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