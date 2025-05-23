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Трамп рассматривает вывод части войск США из Южной Кореи

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  • 23.05.2025, 8:22
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Трамп рассматривает вывод части войск США из Южной Кореи

Военных могут перебросить на другой участок.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода тысяч американских военнослужащих из Южной Кореи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон разрабатывает план, который заключается в выводе примерно 4500 солдат и их перемещении в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе на Гуам.

Неназванные чиновники рассказали, что идея готовится к рассмотрению президентом США в рамках неформального пересмотра политики в отношении Северной Кореи.

WSJ отмечает, что предложение «еще не попало на стол Трампа», поскольку оно является лишь одной из нескольких идей, которые обсуждают чиновники.

Трамп еще во время первой каденции рассматривал возможность изменения присутствия США в Южной Корее, где находится около 28 500 военнослужащих.

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