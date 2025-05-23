Беларусь вернула Литве водителя Bolt, врезавшегося в заграждение на границе 23.05.2025, 12:28

иллюстративное фото

Инцидент произошел в начале мая.

Беларусь 22 мая вернула Литве водителя платформы Bolt, который в начале мая врезался в физическое заграждение, установленное на литовской стороне, пишет Delfi.

— Человека передали через пограничный пункт «Мядининкай», в Вильнюсском отряде он был допрошен. Ведутся два досудебных расследования — одно по факту уничтожения или повреждения имущества, второе по факту незаконного пересечения государственной границы. Ему предъявлено обвинение по этим двум статьям, избрана мера пресечения — периодическая регистрация в полиции. Он отпущен на свободу, — сообщил Elta представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 4 мая.

Автомобиль Toyota Yaris Cross по какой-то причине проигнорировал дорожные знаки, на большой скорости приблизился к границе и в темноте врезался в установленное там спиральное заграждение. Прорвав заграждение, автомобиль въехал на белорусскую сторону. Передняя часть авто получила серьезные повреждения, сработали подушки безопасности.

Водителя, гражданина Литвы, задержали белорусские силовики. Во время задержания он якобы шатался. В Беларуси заявили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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