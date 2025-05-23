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В России напали на главу военного завода

  • 23.05.2025, 12:38
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В России напали на главу военного завода
Андрей Кондратьев

Его ударили молотком.

В Кургане на руководителя военного завода «Курганприбор» Андрея Кондратьева напали в подъезде и ударили молотком. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источники из сферы промышленности. Информацию о нападении подтверждает и Mash.

«Водитель привез руководителя завода к подъезду дома. Там и произошло спланированное нападение. Кондратьева ударили молотком. Сразу же на месте ему оказали скорую медицинскую помощь, что, возможно, и спасло ему жизнь», — рассказал источник.

Нападение, как пишет Mash, произошло около 19 часов 22 мая. «Примерно в 19:00 Андрей Кондратьев возвращался домой с работы, зашел в подъезд, там на него набросился мужчина. Он несколько раз ударил его молотком по голове и скрылся. Сейчас инженер в больнице. Напавшего ищут», — пишет Mash.

АО «НПО „Курганприбор“» — российское предприятие, производящее широкий спектр продукции для оборонного комплекса. Специализируется на выпуске приборной и втулочной продукции оборонного и гражданского характера. Из-за вторжения России в Украину предприятие находится под международными санкциями Евросоюза, США и других стран.

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