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«Лукашенко лишил нас всех накоплений»

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  • 23.05.2025, 19:30
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«Лукашенко лишил нас всех накоплений»

Белорусы обходят стороной «гарантированную» пенсию.

В Беларуси лишь немногие решили воспользоваться системой яеобы дополнительного пенсионного страхования по формуле «3+3». Это около 1,3% от всех «занятых в экономике». «Зеркало» спросило, почему белорусы предпочитают остаться в стороне.

Все имена изменены в целях безопасности.

«Не верю, что государство может защитить мои интересы»

Денису 44 года. Он более десяти лет откладывает «на старость». Но признается, что предпочитает не связываться с государственными программами и страховками.

— Формально они обещают надежность и поддержку, но доверия этим обещаниям у меня нет. Это ведь то же государство, которое нам всем врет, выдавая ложь за реальность. Это то же государство, которое в 2011 году — ради красивых отчетов перед «выборами» — обрушило экономику, лишив многих всех их накоплений.

Мужчина честно говорит, что он не верит в способность госаппарата защитить его интересы. Более того, глядя на среднюю продолжительность жизни мужчин в стране, он не знает, доживет ли до пенсии, хотя и старается заботиться о здоровье.

— Поэтому для меня важно другое: чтобы в случае чего моя семья была защищена. Именно поэтому свои накопления я держу подальше от госсистемы — в тех местах, где у меня есть хоть какая-то уверенность.

Андрею сейчас 49. Он тоже решил не копить по программе «3+3». Говорит, что в его семье мужчины, как правило, не доживают до пенсии. Поэтому он просто старается сейчас хорошо зарабатывать, чтобы «жене потом полегче было».

Валерию за 55, и он признается, что не собирается ничего отчислять на дополнительную пенсию. Одна из причин — это пример, который подала Россия, где власти внезапно заморозили накопительные счета ради экономии бюджета. А вторая — он считает, что как бы он ни поступил, система все равно его может обмануть.

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