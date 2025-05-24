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У берегов США нашли подводную лодку, пропавшую более века назад

  • 24.05.2025, 8:36
  • 1,018
У берегов США нашли подводную лодку, пропавшую более века назад
иллюстративное фото

Она хорошо сохранилась.

Исследователи обнаружили обломки двух давно потерянных военных транспортных средств на морском дне в нескольких километрах от Сан-Диего.

Как пишет Live Science, это были американская подводная лодка, затонувшая во время учебной аварии в 1917 году, и учебный самолет ВМС США, разбившийся неподалеку в 1950 году.

Интересно, что подводная лодка USS F-1 затонула за считанные секунды после того, как была сильно повреждена в результате столкновения с другой подводной лодкой ВМС США. Девятнадцать членов ее экипажа утонули в результате аварии, а трое были спасены другой подлодкой.

Открытие, сделанное экспедицией на место в начале этого года исследователями из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) и ВМС США, стало первым случаем, когда обломки подлодки были обнаружены и обследованы с момента затопления.

Важно, что это слишком глубоко для водолазов-людей, поэтому место крушения было обследовано операторами в управляемом человеком подводном аппарате (HOV) Alvin и автономном подводном аппарате (AUV) Sentry, которые были основаны на исследовательском судне WHOI Atlantis. Брюс Стрикротт, менеджер группы Alvin в WHOI, сказал:

«Эти два важных океанографических инструмента работают очень хорошо вместе. Объединенная мощь двух возможностей преобразила глубоководные океанографические исследования и разведку и становится повседневной частью научных миссий Alvin».

Брэдли Крюгер, подводный археолог из Командования военно-морской истории и наследия ВМС США, был на борту Alvin во время некоторых погружений и рассказал о фатальном затоплении 1917 года.

«USS F-1 проводил 48-часовой инженерный пробег и эксплуатационные испытания по пути из Сан-Педро и Сан-Диего, Калифорния, когда произошла авария. Подводные лодки ВМС USS F-2 и USS F-3 находились рядом, выполняя аналогичные испытания, когда все три судна вошли в туманную полосу. USS F-3 столкнулась с USS F-1, и после столкновения USS F-3 осталась на месте, чтобы помочь спасти выживших из воды», - отметил ученый.

Стикротт сказал, что он вычислил приблизительное местоположение затонувшей подлодки по записям ВМС, и что AUV Sentry был отправлен для обследования района. Он обнаружил затонувшую подлодку в первый же день поисков.

Интересно, что подводная лодка F-1 теперь лежит на правом борту носом на северо-запад, а последующие исследования с помощью HOV Alvin показали, что подлодка «удивительно цела» после более чем 100-летнего пребывания под водой. Ученый отметил:

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