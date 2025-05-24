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Главный тренер мадридского «Атлетико» стал свидетелем убийства экс-советника Януковича

  • 24.05.2025, 12:11
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Главный тренер мадридского «Атлетико» стал свидетелем убийства экс-советника Януковича
Андрей Портнов

Портнова застрелили возле школы, где учатся дети Диего Симеоне.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и его жена Карла Перейра стали свидетелями убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова.

Портнова застрелили у ворот Американской школы в престижном районе Мадрида Посуэло. Это произошло утром 21 мая. Здесь учатся дети украинского юриста, а также дочери тренера Симеоне — Франческа и Валентина. Об этом сообщает El Espanol.

Позже жена тренера, который вместе с «Атлетико Мадрид» завоевал 8 трофеев, высказалась о неприятном инциденте.

«Это было очень тяжелое время для всех. Я прошу большого уважения к семьям, которые пострадали. Правда в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их», — заявила Карла.

22 мая испанское издание El periodico со ссылкой на собственные источники в полиции сообщило, что Портнов получил три пули в голову и спину из короткоствольного оружия. Киллер стрелял в него, когда бывший советник Януковича садился в авто после того, как отвез детей в школу. Полиция сейчас проводит расследование.

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