Дроны ГУР уничтожили военный поезд РФ 6 25.05.2025, 11:15

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Горят цистерны с топливом.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли серьезный удар по логистике оккупантов на юге страны.

Был уничтожен военный поезд россиян в Запорожской области. Кадры операции были опубликованы утром 25 мая на официальном канале военной разведки. Операция была осуществлена в субботу, 24 мая, беспилотным подразделением ГУР.

Вражеский поезд с топливом для ВС РФ разведчики обнаружили на участке Верхний Токмак — Молочанск — Федоровка.

По нему прямо в момент движения был нанесен удар дронами FPV.

«Как минимум три цистерны с топливом уничтожены. Железнодорожное сообщение российских оккупантов на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма нарушено», - сообщили разведчики.

Они анонсировали новые операции с целью блокировки военной логистики страны-агрессора.

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