Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили полеты

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили полеты2
- 25.05.2025, 18:16
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Столицу РФ атакуют беспилотники.
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы. Это было сделано «для обеспечения безопасности полетов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняков.
Днем в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех беспилотниках, летевших на столицу РФ. По его данным, их сбили системы ПВО. Других подробностей Собянин не привел.
В ночь на 25 мая московские аэропорты несколько раз приостанавливали полеты.