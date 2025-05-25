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Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили полеты

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  • 25.05.2025, 18:16
  • 1,222
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили полеты

Столицу РФ атакуют беспилотники.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы. Это было сделано «для обеспечения безопасности полетов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняков.

Днем в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех беспилотниках, летевших на столицу РФ. По его данным, их сбили системы ПВО. Других подробностей Собянин не привел.

В ночь на 25 мая московские аэропорты несколько раз приостанавливали полеты.

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