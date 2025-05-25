В Аравийском море затонул контейнеровоз с опасным грузом 25.05.2025, 21:03

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Удалось спасти 21 из 24 членов экипажа.

Контейнеровоз Sujata под флагом Либерии затонул в Аравийском море, на его борту находился опасный груз, сообщила пресс-служба береговой охраны Индии на странице в X.

Судно затонуло у берегов индийского города Кочин утром 24 мая. Удалось спасти 21 из 24 членов экипажа.

«На судне находилось 640 контейнеров, в том числе 13 с опасными грузами и 12 с карбидом кальция. Кроме того, в танках судна находилось 84,44 тонны дизельного топлива и 367,1 тонны топочного мазута», — говорится в сообщении.

Береговая охрана готова к реагированию в случае загрязнения окружающей среды. Самолеты ведомства проводят оценки пострадавшей территории. Пока сообщений о разливе нефти не поступало.

Контейнеровоз вышел их порта Вижинджам в городе Тируванантапураме, он направлялся в Кочин и должен был прибыть 24 мая.

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