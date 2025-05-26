Путинское Средневековье Владимир Пастухов

26.05.2025, 9:09

Рейдерство в самом широком смысле слова было и остается сутью российской власти.

Санкт-Петербургский юридический форум интересен именно тем, что непроизвольно проливает свет на природу путинской диктатуры. То, что в России диктатура, практически не отрицают даже официальные власти. Но чья? С предшественниками все было более-менее понятно: они прикрылись пролетариатом – отчасти мифическим для России классом, в интересах которого все «добро» и творилось. Сейчас сложнее. Формула «диктатура во имя народа» в данном случае не работает: народ – он очень разный. Надо все время уточнять – диктатура для кого и против кого. С этим до последнего времени было туго, но форум многое прояснил.

В некотором роде современная Россия возвращает нас в эпоху Ивана Грозного буквально, а не аллегорически. В том числе, с ее делением русского населения на «казаков» (вольных, гулящих людей) и «тягловых» (трудящаяся крестьянская масса, на плечах которой собственно и лежало содержание государства). Крайним политическим выражением этого деления стало разделение страны на «опричнину» (военную метрополию) и «земщину» (экономическую и политическую колонию). В дальнейшем это разделение уже никогда не проявляло себя столь наглядно, но при этом оно никогда не исчезало до конца. В этом смысле путинский режим по своему социальному и историческому наполнению очень близок к средневековым форматам. Это диктатура «номенклатуры» (своего рода «нового дворянства»), осуществляемая формально в интересах «нового казачества» – пестрого, внутренне нестабильного и достаточно шумного класса, состоящего из людей, плохо вписанных или вообще не вписанных в стационарную социальную структуру общества. Задолго до начала войны, когда предназначение этого класса мне было не совсем понятно, я обозначил путинский политический режим как «диктатуру люмпен-пролетариата». Сегодня я бы сказал, что Путин – «солдатский император», выразитель той части общества, чей «способ производства» – это грабеж. Рейдерство в самом широком смысле слова было и остается сутью российской власти. Просто в полном соответствии с законами политической науки, согласно которым внешняя политика есть продолжение внутренней политики другими средствами, рейдерство превратилось в агрессию против соседних государств. Грабеж является смыслом и способом существования того класса, в интересах которого в конечном счете действует нынешняя российская власть. Это, в отличие от тех, кого рисовали в окнах РОСТа большевики, действительно паразитическое сословие, живущее за счет других. В разных формах: иногда как нахлебники, иногда как насильники и грабители – как повезет. Пресловутое деление на «силовиков» и «цивиликов» приобрело в наши дни новый неэлитарный смысл. Это деление на тех, кто производит, и тех, кто перераспределяет в свою пользу через «неэквивалентный обмен». Если принять мою гипотезу о социально-историческом провале России в средневековье, то нет вообще ничего удивительного в том, что мы услышали на юридическом форуме в Петербурге. Это были абсолютно нормальные, даже естественные взгляды на мир “страдающего средневековья”. Именно так видел это себе опричник Басманов, чье имя теперь ассоциируется в основном с одноимённым районным судом Москвы. Мы с вами просто побывали в историческом музее.

Владимир Пастухов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com