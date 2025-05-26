Foreign Policy: Турецкое оружие захватывает США 26.05.2025, 12:27

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Оно дешевое и пользуется спросом по всему миру.

В последние годы Турция стала крупнейшим поставщиком огнестрельного оружия в США, потеснив европейских и американских производителей, пишет издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Лидером среди турецких брендов стал Canik — дочерняя компания холдинга Samsun Yurt Savunma (SYS), известная своими недорогими, но качественными 9-мм полуавтоматическими пистолетами.

Пистолеты Canik, как отмечают эксперты, выгодно отличались сочетанием цены и качества. Они легки, удобны для стрельбы и подходят для новичков, в том числе женщин и молодежи. При цене ниже $400, они стали особенно популярны среди малообеспеченных покупателей.

По данным американского Бюро по контролю за алкоголем, табаком, оружием и взрывчатыми веществами (ATF), в 2023 году 74% оружия, изъятого на местах преступлений, составили пистолеты, почти половина из них — калибра 9 мм. Согласно исследованию Everytown for Gun Safety, четыре из десяти самых часто отслеживаемых брендов в США — иностранного производства, включая Canik.

«Экономика проста: дешевое оружие означает больший риск насилия», — говорит Сара Берд-Шарпс, бывший директор по исследованиям в Everytown.

Успех компании SYS стал возможен благодаря реформам в оборонной промышленности Турции, начавшимся с 2004 года при Реджепе Тайипе Эрдогане, который на тот момент занимал должность премьер-министра страны. Государство стало активно субсидировать экспортно-ориентированные оборонные компании, предоставляя им льготные кредиты и заказы от армии и полиции.

В 2012 году SYS впервые продала свою продукцию США, заключив партнерство с крупным импортером Century Arms. Американские партнеры помогли адаптировать пистолеты под вкусы местного рынка. С тех пор популярность Canik неуклонно росла, а модели SYS получили признание на международных выставках и среди потребителей.

Хотя импорт оружия в США регулируется с 1968 года, лазейки в законе позволяют ввозить модели, признанные пригодными для «спортивных целей», либо собирать оружие в США из импортных комплектующих. В 2022 году, столкнувшись с отказом в сертификации нового пистолета, Canik открыл свой первый завод в США — во Флориде. Это позволило обойти импортные ограничения и расширить производство до тяжелого стрелкового оружия и пушек.

SYS последовала примеру других иностранных производителей, таких как Glock, Sig Sauer и IWI, открывших свои заводы в США. Это позволило компании упростить соблюдение американских законов и повысить шансы на получение крупных государственных заказов.

В 2023 году выручка SYS составила $190 млн — втрое больше, чем вся военная помощь США Турции в лучшие годы. Несмотря на санкции Вашингтона против Анкары за закупку российских С-400, американские покупатели по-прежнему, пусть и косвенно, финансируют турецкую оборонку — от пушек и турелей до боевых дронов.

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