Макрон: Трамп осознал, что «мирные» обещания Путина - ложь 4 26.05.2025, 16:40

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Эммануэль Макрон

Глава Франции призвал к «как можно более длительному прекращению огня».

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп понял, что российский диктатор Путин обманывал его, сообщает BFMTV.

Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к «сохранению порядка, основанного на правилах» в глобальном контексте «серьезных дисбалансов». Ведь, по его словам, война в Украине «дестабилизирует Азию», а не только Европу.

Президент Франции также заявил, что, по его мнению, Трамп «осознал», что Путин его «обманул».

- Считаю, что президент Трамп осознал: когда Путин говорил ему о готовности к миру - он врал, - акцентировал Макрон и призвал к «как можно более длительному прекращению огня».

Он подчеркнул: «то, что происходит в Украине, является неприемлемым и крайне серьезным».

«Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге», - добавил Макрон.

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