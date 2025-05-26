закрыть
26 мая 2025, понедельник, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон: Трамп осознал, что «мирные» обещания Путина - ложь

4
  • 26.05.2025, 16:40
  • 1,314
Макрон: Трамп осознал, что «мирные» обещания Путина - ложь
Эммануэль Макрон

Глава Франции призвал к «как можно более длительному прекращению огня».

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп понял, что российский диктатор Путин обманывал его, сообщает BFMTV.

Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к «сохранению порядка, основанного на правилах» в глобальном контексте «серьезных дисбалансов». Ведь, по его словам, война в Украине «дестабилизирует Азию», а не только Европу.

Президент Франции также заявил, что, по его мнению, Трамп «осознал», что Путин его «обманул».

- Считаю, что президент Трамп осознал: когда Путин говорил ему о готовности к миру - он врал, - акцентировал Макрон и призвал к «как можно более длительному прекращению огня».

Он подчеркнул: «то, что происходит в Украине, является неприемлемым и крайне серьезным».

«Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге», - добавил Макрон.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов