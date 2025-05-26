Российские силовики устроили перестрелку в Орше 26.05.2025, 17:33

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Есть погибший.

Двое высокопоставленных российских сотрудников полиции устроили перестрелку в Орше утром 26 мая. В результате один из них застрелил другого, сообщает orsha.eu.

Сообщается, что на Оршанском перекрестке – пересечение трассы М1 и Е95 – много милиции. Согласно оrsha.eu, утром туда приехали двое граждан России. Они якобы были высокопоставленными сотрудниками российской полиции: майор и подполковник.

«Точно мы пока не можем сказать в чем причина разборок, похоже на «внезапно вспыхнувшую личную неприязнь». Но у обоих оказались травматические пистолеты, которые они оба и использовали. Один из полицейских оказался более метким и положил своего противника на смерть. Убийца был задержан на месте происшествия», – отмечается в сообщении.

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