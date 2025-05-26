У здания парламента в Париже фермеры устроили протест на тракторах 26.05.2025, 18:06

Сегодня французские депутаты рассмотрят законопроект о сельском хозяйстве.

Фермеры на тракторах прибыли к зданию нацсобрания, нижней палаты французского парламента. Сегодня депутаты рассмотрят законопроект о сельском хозяйстве, направленный на снятие ограничений для фермеров.

Заседает национальное собрание в Бурбонском дворце Парижа на левом берегу Сены, напротив площади Согласия. Протестующие начали собираться у здания дворца с самого утра. Первые тракторы прибыли на площадь около 8:00 по местному времени (9:00 по Минску), передает Le Parisien. Ожидается, что в манифестации примут участие более 200 фермеров.

Инициаторами протеста стали Национальная федерация профсоюзов фермеров (FNSEA) и Союз молодых фермеров (Jeunes agriculteurs). Глава FNSEA Арно Руссо отмечал, что подобные акции будут проводиться до 28 мая во всех департаментах страны, но их значение символическое, поскольку фермеры продолжат работать.

Аграрии поддерживают законопроект, но опасаются, что его обсуждение затянется из-за множества поправок, которые намерены внести партии «Неподчинившаяся Франция» и «Экологисты». Авторы поправок, в свою очередь, предупреждают, что облегчение регламентирования сельхоздеятельности, например разрешение фермерам заполнять резервуары с водой на случай засухи, негативно отразится на экологии.

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