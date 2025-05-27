Король Великобритании Карл III прибыл с визитом в Канаду 27.05.2025, 4:21

Он выступит с тронной речью на открытии сессии канадского парламента.

Король Великобритании Карл III прибыл в понедельник в столицу Канады Оттаву, чтобы открыть новую сессию канадского парламента. Это событие рассматривается как символический ответ на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о необходимости превращения Канады в американский штат.

76-летнего монарха в аэропорту встретил новый премьер-министр Канады Марк Карни. Именно он пригласил короля выступить с тронной речью, которая традиционно произносится генерал-губернатором — представителем британского монарха в Канаде.

Это первый визит короля Карла III в Канаду после его коронации. Его мать, королева Елизавета II, лишь дважды произносила тронную речь в Канаде — в 1957 и 1977 годах. (Официальный титул Карла III — Божьей милостью Король Соединённого королевства, Канады и других королевств и территорий, Глава Содружества, Защитник Веры).

Хотя сам король не комментировал заявления Трампа о желании присоединить Канаду к США в качестве 51-го штата, ожидается, что в его речи прозвучат сигналы в поддержку канадского суверенитета и независимости в торгово-экономической политике.

В интервью журналистам премьер-министр Карни подчеркнул, что его недавно сформированное правительство намерено выстраивать «новые экономические отношения с США», которых, по его словам, «больше нельзя считать надёжным партнером». Он заявил о планах по диверсификации торговли за счёт усиления внутренних экономических связей и развития отношений с другими странами.

США в последние месяцы ввели тарифы на ряд канадских товаров, включая сталь, алюминий и автомобили, что вызвало обеспокоенность в канадской экономике. Некоторые из этих пошлин приостановлены в ожидании переговоров о торговле.

Церемония открытия парламента с участием короля состоится во вторник в Сенате, где Карлу будут оказаны военные почести перед произнесением тронной речи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com