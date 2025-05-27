The Times: Путин потерял самоконтроль 16 27.05.2025, 10:54

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Что могло сломать психику хозяина Кремля.

После лет публичных восхищений «крепкой рукой» Владимира Путина, президент США Дональд Трамп резко сменил риторику. На выходных он заявил, что президент России «полностью сошел с ума». Этот комментарий появился после очередной волны российских авиаударов по гражданским объектам в Украине, которые уже стали привычным элементом стратегии Кремля. Но за сухими фактами - все более очевидное психическое обострение самого Путина, пишет The Times.

По мнению экспертов, корень этого безумия - в изоляции российского президента во время пандемии COVID-19. В то время как в большинстве стран мира лидеры сохраняли определенный публичный режим, Путин буквально исчез со сцены. Он провел до двух лет в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой, избежав каких-либо контактов даже с самыми высокими чиновниками. Резиденция была оснащена дезинфекционными тоннелями, а посетители - включая ветеранов - должны были проходить двухнедельную изоляцию перед встречей.

Все это ограничило коммуникацию Путина до тесного круга силовиков во главе с Николаем Патрушевым, человеком, который распространял теории заговора о вторжении США, браки с животными в Европе и эвакуацию западных элит в Сибирь из-за «извержения супервулкана».

Психологи и эксперты предполагают, что такая изоляция, соединенная с паранойей и информационным вакуумом, могла существенно повлиять на здравомыслие российского президента. Бывший кремлевский советник Глеб Павловский подтверждает:

«Предыдущий Путин был благоразумным. Сейчас он реагирует на картины в собственной голове».

Политический аналитик Аббас Галлямов добавляет: «Когда человек теряет самоконтроль - это плохо заканчивается».

Впервые признаки радикального изменения в поведении Путина публично заметил тогдашний американский сенатор, а ныне госсекретарь Марко Рубио еще в феврале 2022 года, после вторжения в Украину. «С Путиным что-то не так», - писал он тогда в соцсетях. Но пока тогда слова звучали как предупреждение, сегодня это уже звучит как диагноз.

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