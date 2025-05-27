В МВД Литвы рассказали об усилении границы с Беларусью 27.05.2025, 11:26

Средства на обеспечение безопасности может выделить Евросоюз.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что уже сейчас необходимо задуматься об обновлении технического оборудования на границе с Беларусью и Россией, сообщает LRT.

«Мы видим, что действительно необходимо инвестировать в оборудование, включая оборудование для наблюдения. К сожалению, системы имеют свойство со временем устаревать. Нам нужно начать подготовку к обновлению всех систем уже сегодня», — заявил министр журналистам в понедельник во время визита на границу с Беларусью вместе с комиссаром Европейской комиссии по внутренним делам и миграции Магнусом Брунером.

По его словам, необходимо также оборудовать подъездные пути к государственной границе.

«Как мы видим, оперативное реагирование позволяет своевременно защищать нашу границу и сдерживать нелегальных мигрантов, которых используют как оружие против нашей страны, от пересечения нашей границы», — сказал министр.

По его словам, нельзя забывать и о подготовке пограничников. Кондратович выразил надежду, что Евросоюз выделит средства на обеспечение безопасности границ.

«Если бы была такая возможность профинансировать эти проекты, это было бы действительно хорошо», — сказал он.

Кондратович призвал Еврокомиссию учитывать финансовые потребности пограничных стран ЕС, таких, как Литва, связанные с укреплением безопасности внешних границ и критической инфраструктуры, во время переговоров о будущем многолетнем бюджете Сообщества.

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