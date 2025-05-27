«Сфера вас видит»: как доказать человечность в эпоху ИИ 27.05.2025, 17:56

Как отличить человека от искусственного интеллекта?

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман снова открыл миру будущее. На сцене в Сан-Франциско он представил устройство, которое, по его словам, должно решить проблему, возникающую в эпоху все более мощного искусственного интеллекта, пишет журнал TIME) (перевод — сайт Charter97.org).

Это устройство — «Сфера» (Orb) — представляет собой белый шар размером с мяч для пляжного волейбола с камерой в центре. Разработанное компанией Tools for Humanity, оно сканирует радужку глаза и выдает уникальный ирис-код — 12 800-значное двоичное число, которое, по замыслу разработчиков, подтверждает, что вы человек.

Зачем это нужно?

Альтман уверен, что в ближайшем будущем ИИ станет настолько развитым, что онлайн-контент, создаваемый машинами, будет неотличим от человеческого. Это уже вызывает проблемы: боты захватывают соцсети, ИИ-комментарии на Reddit оказываются в шесть раз убедительнее человеческих, а Wikipedia жалуется на рост нагрузки.

Решение — создать глобальную систему верификации человечности, чтобы отличать людей от машин. Цель проекта: к концу 2025 года верифицировать 50 миллионов человек, а в перспективе — каждого жителя планеты.

По мнению авторов проекта, World ID — это будущий «цифровой паспорт», который может понадобиться для доступа к сайтам, госуслугам и даже знакомствам онлайн. Это не просто защита от ботов, но и возможная база для распределения универсального базового дохода — идеи, которую Альтман ранее активно поддерживал.

Хотя идея выглядит амбициозно, темпы ее внедрения пока скромные: с середины 2023 года верифицировано лишь 12 миллионов человек. Многие платформы пока не поддерживают World ID, а главной мотивацией для пользователей остается бесплатная криптовалюта.

Критики обеспокоены: проект строится на биометрии и криптовалюте, что создает риски для конфиденциальности и централизации власти. Некоторые опасаются, что одна компания получит огромный контроль над новой интернет-инфраструктурой. Кроме того, проект допускает возможность делегирования World ID ИИ-агентам, что может только усложнить разграничение между машинным и человеческим участием в сети.

Даже сторонники технологии признают: альтернатива необходима, но неясно, должна ли она быть централизованной. «Нельзя законсервировать интернет в янтаре. Такие решения нужны», — говорит Дивья Сиддарт из Collective Intelligence Project.

В ближайший год 7 500 устройств появятся в США — от магазинов в Лос-Анджелесе до заправок в Майами. Это начало масштабной попытки изменить саму природу интернет-взаимодействия.

Тем не менее, пока многие относятся к идее с опасением. Как сказала 75-летняя Чо Джон Ен из Сеула, отказавшаяся сканировать радужку:

«Радужка — это часть тебя. Мы не знаем, как ее могут использовать. Когда я увидела эту машину, я подумала: а не становимся ли мы сами машинами?»

Будущее, в котором мы вынуждены доказывать, что мы люди, — уже наступает. Но вопрос остается открытым: кто будет это контролировать?

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