Рекорд: На выборы за рубежом зарегистрировались более 650 тысяч поляков 28.05.2025, 3:36

Второй тур выборов президента Польши состоится 1 июня.

Более 650 тысяч польских граждан, проживающих за границей, уже зарегистрировались для участия во втором туре президентских выборов, который состоится 1 июня. Об этом сообщил министр юстиции Адам Боднар, назвав такие масштабы «историческим рекордом», передает «Польское радио».

«Срок регистрации истекает сегодня, 27 мая, в 23:59. Сделать это можно онлайн или, в зависимости от страны, непосредственно в консульстве. Вся информация доступна на сайте: www.ewybory.msz.gov.pl».

Если избиратель уже регистрировался на первый тур и будет голосовать в том же избирательном участке, повторно регистрироваться не нужно. Однако тем, кто сменил страну или место пребывания, следует внести изменения: например, если кто-то голосовал за границей, а теперь будет в Польше, или наоборот.

Как сообщил консул в Праге Пётр Лещиньски, число зарегистрированных там выросло по сравнению с первым туром:

«Большинство регистраций происходит через электронную систему. Мы рады, что граждане Польши используют эту возможность», — отметил он в интервью Польскому радио.

Тем, кто не успеет зарегистрироваться до конца сегодняшнего дня, остается еще один вариант: получить у консула удостоверение о праве на голосование. Сделать это можно до четверга, 29 мая.

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