Politico: ЕС выделит 75 миллиардов евро на новую стратегию по Черному морю 1 28.05.2025, 16:35

Она нужна для безопасности региона.

Брюссель представил новую стратегию по Черному морю, направленную на укрепление безопасности региона на фоне угроз со стороны России, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org). План включает модернизацию инфраструктуры для быстрого перемещения военной техники и создания устойчивой логистики.

«Безопасность Черного моря — это и безопасность Европы», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По её словам, регион дестабилизирован из-за полномасштабной войны России против Украины и гибридных атак на морскую инфраструктуру.

ЕС намерен вложить средства в модернизацию портов, железных дорог и аэропортов в странах региона, в частности в Румынии и Болгарии. Это позволит обеспечить оперативное передвижение войск. По оценкам ранее озвученным Еврокомиссией, на военную адаптацию транспортной сети потребуется около 75 миллиардов евро.

Также будет создан Черноморский центр морской безопасности, который станет системой раннего предупреждения для ЕС. Центр поможет отслеживать угрозы и защищать критически важные объекты.

В рамках стратегии также предусмотрены меры по контролю за иностранной собственностью в портах и ключевой инфраструктуре, развитие новых энергетических и цифровых коридоров, а также поддержка прибрежных сообществ в условиях экологических и климатических рисков.

ЕС планирует укрепить связи с Украиной, Молдовой, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном.

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