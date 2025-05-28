закрыть
28 мая 2025, среда, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Imagine Dragons подняли флаг Украины на концерте в Милане

1
  • 28.05.2025, 19:53
Imagine Dragons подняли флаг Украины на концерте в Милане
Фото: instagram.com/imaginedragons

Видеофакт.

Во время концерта в Милане, который состоялся в рамках мирового тура Imagine Dragons, фронтмен группы Дэн Рейнольдс поднял на сцене сине-желтый флаг.

Флаг ему передали зрители во время исполнения хита Believer. Кадры этого момента опубликовали на платформе UNITED24 — на них видно, как зал реагирует овациями на жест поддержки Украины.

Это уже не первый раз, когда Imagine Dragons демонстрируют солидарность с украинцами. В июне 2022 года музыканты подняли флаг Украины во время концерта в Праге. С тех пор это стало хорошей традицией группы.

Фронтмен группы также неоднократно присоединялся к инициативам в поддержку Украины. В частности, записывал обращение к пассажирам в 14 аэропортах мира, а также разыгрывал гитару с автографом — все средства пошли на помощь украинцам. Imagine Dragons являются официальными амбассадорами платформы UNITED24.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин