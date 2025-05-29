В Гомеле блогер предложил бездомному «билет счастливый в жизни»
- 29.05.2025, 2:32
Тот подумал и отказался.
Популярный гомельский блогер Анатолий, который занимается социализацией людей без определенного места жительства, предложил бездомному 51-летнему Константину Морозову переселиться с улицы в арендное жилье. Но мужчина отказался, пишет «Зеркало».
Константин Морозов живет на площадке за хозпостройками в Советском районе Гомеля, собирает и сдает стекло, бумагу и металлолом, пишет «Флагшток». В 2015 году его мама умерла, через год он потерял работу, потом получил перелом плеча. Мужчине сделали сложную операцию, после которой он никак не мог найти работу. Долги по коммуналке росли, и в 2017 году его выселили из квартиры.
В его прошлой квартире осталась большая библиотека и фонотека. Константин рассказывал, что любит беларусских классиков: Чечота, Купалу, Коласа, Короткевича.
При первой встрече с блогером Анатолием мужчина согласился участвовать в его проекте. Но когда ему принесли новую одежду и предложили заселение в уже арендованную квартиру, бездомный отказался. Он пояснил, что пока не готов к такому шагу и не хочет менять образ жизни, к которому привык за последние восемь лет.
— Я приехал к Константину. Мы вчера договаривались встретиться, полностью преобразить. Уже сняли квартиру, вещи куплены, все куплено, но Константин сегодня почему-то отказался [переезжать с улицы в квартиру]. Хотя вчера он был полностью согласен менять свою жизнь, — рассказал блогер своим подписчиком и попросил Константина объяснить свое решение.
— У меня хвосты еще не почищены. Мне нужно было выбросить все свои схроны, нычки… — объяснил бездомный.
— Так, а зачем они вам нужны, если у вас уже новая жизнь будет? Мы вас и в квартиру поселим, и на работу устроим.
— Ну мне нужно сначала с этим разобраться. Чтобы у меня не было никаких хвостов, чтобы там подсобные рабочие на меня злились из-за того, что у меня там все лежит и что я не убрал вовремя.
— Кость, ну вы же мне только что сказали, что вам просто нужно досдать бутылки, которые не сдали, и металл…
— Да.
— Ну, а зачем оно вам нужно, если у вас будет совсем другая жизнь?
— Ну просто я не хочу в больничку (судя по всему, имеется ввиду лечение от алкогольной зависимости. — Прим. ред.).
— Мы же вас «прокапаем». С вами же ничего там делать не будут… В общем, Кость, вам такой билет счастливый в жизни выпал, вы точно от него отказываетесь?
— На сегодня — да, — улыбнулся Константин.
Теперь блогер ищет нового героя для социализации.