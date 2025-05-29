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Федеральный суд США признал тарифы Трампа на импорт неконституционными

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  • 29.05.2025, 7:32
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Федеральный суд США признал тарифы Трампа на импорт неконституционными
Дональд Трамп

Белый дом раскритиковал решение и объявил о немедленной подаче апелляции.

Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов единодушно признал незаконными масштабные тарифы на импорт, введенные президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Financial Times и Politico.

Коллегия из трех судей постановила, что президент превысил свои полномочия, ссылаясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который, по выводам суда, не предоставляет главе государства права самостоятельно вводить торговые пошлины. Согласно Конституции США, это право принадлежит исключительно Конгрессу.

«Указы о всемирных и зеркальных тарифах превышают любые полномочия, предоставленные президенту», — говорится в решении. Соответствующие документы объявлены недействительными.

Суд заблокировал введенные ранее:

25% пошлина на импорт из Канады и Мексики;

20% тариф на китайские товары;

10% пошлина на импорт из всех торговых партнеров США.

Также признаны незаконными «взаимные» тарифы (20−50%) на продукцию из 60 стран, которые должны были вступить в силу 9 июля.

Иск в суд подали 12 генеральных прокуроров во главе с представителем штата Орегон Дэном Рейфилдом, который заявил: «Конституция не дает ни одному президенту неограниченных полномочий подрывать экономику».

Белый дом раскритиковал решение и объявил о немедленной подаче апелляции. Представитель администрации Трампа заявил, что президент стремился «защитить американскую экономику всеми доступными инструментами».

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