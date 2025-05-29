Синоптики рассказали, какая погода будет летом в Беларуси 4 29.05.2025, 8:04

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Когда придет жара?

Метеорологические ресурсы опубликовали прогноз погоды на лето 2025 в Беларуси. «Комсомолка» посмотрела, когда белорусы будут загорать и как часто придется поливать огороды.

Каким будет лето 2025 в Беларуси

Прежде всего, по данным долгосрочных прогнозов летом 2025 года в атмосфере Европы ожидается динамичная картина, сообщает ресурс severe-weather.eu. Метеорологи считают, что после раннего старта тепла с большим количеством осадков на континенте, середина и конец лета в Европе будут более сухими с потенциалом аномальной жары.

Также из-за барического поля в мае будет вызвана определенная циркуляции над континентом. И уже сейчас, в конце весны, над западной и центральной Европой преобладают южные потоки, которые выносят влагу со Средиземноморья. Такая циркуляции приведет к тому, что в Беларуси будет преобладать антициклоническая погода в теплых секторах циклонов.

Предварительно, на востоке и северо-востоке европейского континента, в том числе на белорусских землях, на лето прогнозируется аномально теплая погода на 1,5 - 2 градуса выше климатической нормы. Но и количество осадков по долгосрочному прогнозу будет выше нормы. А вот в юго-восточной части Европы летом, вероятно, будет чуть засушливей из-за расширяющейся зоны высокого давления.

Прогноз на лето 2025, Беларусь

Свое видение погоды на лето 2025 опубликовали и синоптики, анализирующие канадскую численную модель Cansips. Анализ прогноза давления на июнь-июль-август демонстрируют преобладание аномалии высокого давления над северными районами центральной и северо-западной частей Европы. При такой области высокого давления стоит ждать аномально высокую на 2 - 3 градуса температуру в западной и центральной частях континента, а вот на востоке Европы, увы, будет холодно.

Что касается того, какой будет погода в Беларуси на лето 2025, то температурный фон подсказывает метеорологический ресурс wisemeteo.com. Ожидается, что средняя температура будущим летом будет +18 градусов, тогда как летом 2024 года было в среднем +20 тепла. По предварительному прогнозу, дождливыми окажутся 53 из 91 летнего дня, то есть примерно по две «мокрые» недели будут в каждом из трех летних месяцев.

Какое лето будет в 2025 году в Беларуси

Система прогнозирования Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) также дала предварительный прогноз на грядущее лето в Беларуси. Прогнозируется, что начало летнего сезона в стране будет довольно теплым, середина - жаркой и сухой, а август - дождливым.

Погода на июнь 2025 в Беларуси

Так, июньскую погоду обусловит область низкого давления над северной частью Атлантического океана. При его возможном распространении на северо-западную часть Европу, гребень высокого давления поднимется над востоком и распространится в сторону Скандинавии. Сложится барическое поле, из-за которого в центре Европы будет преобладать ветер западного или юго-западного направления. В итоге это приведет к росту температур и влажности, могут создаться нестабильные условия в центральной части континента. Поэтому, предварительно, в июне в Беларуси будет несколько теплее климатической нормы, а осадков выпадет норма.

Погодная модель wisemeteo.com сообщает, что июнь в Беларуси выдастся прохладным со средней температурой всего около +16 градусов, хотя и теплее, чем годом ранее. К слову, уже 7 июня воздух в Беларуси должен прогреться до +28 градусов, но с середины месяца вероятен температурный спад до максимум +18 тепла. Выше +20 градусов белорусы вновь увидят лишь в конце июня. Также в начале и в конце первого летнего месяца стоит ждать дождей и ливней.

Погода на июль 2025 в Беларуси

В июле погодные модели «рисуют» над северной частью Европы и северной частью Атлантики область низкого давления. При этом область высокого давления сформируется над центральной и северной частями континента, будучи более устойчивой во времени. При появлении блокирующего антициклона в июле, вероятно, начнется засуха на большей части территории Центральной Европы с очень высоким потенциалом аномальной жары. Из-за этого в Беларуси июль 2025 окажется жарким, особенно в западных районах и сухим.

В июле wisemeteo.com обещает белорусам +18 тепла в среднем. Однако экстремумы прогнозируются лишь на конец месяца, и пока - максимум +27 градусов 31 июля. А вот самой холодной может оказаться ночь 23 июля, когда температуры опустятся до +9. При этом данная погодная модель дает на июль большое количество дождливых дней со 2 по 25 числа дожди могут идти в отдельных районах Беларуси почти каждый день.

Погода на август 2025 в Беларуси

Погоду третьего летнего месяца определит обширная зона высокого давления над центральной и северной частями Европы. Это приведет к сильной блокировке воздуха с Атлантики, а над центром и севером Европы сформируются более теплые воздушные потоки. При таком раскладе погода в Беларуси в августе 2025 будет теплой с осадками около нормы.

Август и по прогнозу метеорологического ресурса wisemeteo.com может стать самым жарким за все лето 2025 в Беларуси. Средняя температура месяца установится на уровне +19 градусов. Наиболее горячими должны стать 4 августа и 29 августа, пока на эти дни белорусам обещают +30 градусов. Да и походить с лейками в августе белорусам придется больше: дождей в конце лета прогнозируется минимум.

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