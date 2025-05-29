Технология будущего: создан эффективный перехватчик дронов 2 29.05.2025, 10:35

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Фото: Interesting Engineering

Аппарат умещается в рюкзаке.

Израильская компания D-Fend Solutions представила революционную технологию, способную перехватывать и обезвреживать вражеские беспилотники, что может кардинально изменить стратегию будущих военных конфликтов, пишет издание Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Система, получившая название EnforceAir, позволяет в автономном или ручном режиме обнаруживать, определять местоположение и идентифицировать враждебные дроны в защищенном воздушном пространстве. Затем она перехватывает управление над ними и безопасно сажает на землю в заранее определенной зоне.

В отличие от традиционных систем радиоэлектронной борьбы, EnforceAir не использует глушение сигнала или физическое уничтожение целей. Она работает на основе передовой технологии радиочастотного киберперехвата и не требует прямой видимости. Это позволяет избегать побочного ущерба, нарушений связи и других рисков для гражданской и военной инфраструктуры.

Такой подход особенно ценен для правоохранительных органов и спецслужб, так как позволяет не только нейтрализовать угрозу, но и изучить перехваченные устройства, а в случае ошибочного вторжения — вернуть дрон владельцу.

Система очень мобильна, внешне она напоминает крупный роутер. Последняя версия устройства, EnforceAir2 была недавно продемонстрирована на пустом спортивном поле недалеко от Вашингтона. В ходе испытаний система успешно перехватила дрон, запущенный одним из сотрудников компании. Новая модель обладает дальностью обнаружения до 4,5 километра.

Кроме того, в феврале была представлена морская модификация EnforceAir2 Maritime, адаптированная к экстремальным условиям морской среды. Устройство оснащено широкополосной антенной с круговым обзором и может быть интегрировано с действующими военно-морскими системами. Компактный и прочный корпус позволяет использовать его как на кораблях, так и на берегу.

Фото: Interesting Engineering

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