закрыть
29 мая 2025, четверг, 11:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Технология будущего: создан эффективный перехватчик дронов

2
  • 29.05.2025, 10:35
  • 3,786
Технология будущего: создан эффективный перехватчик дронов
Фото: Interesting Engineering

Аппарат умещается в рюкзаке. 

Израильская компания D-Fend Solutions представила революционную технологию, способную перехватывать и обезвреживать вражеские беспилотники, что может кардинально изменить стратегию будущих военных конфликтов, пишет издание Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Система, получившая название EnforceAir, позволяет в автономном или ручном режиме обнаруживать, определять местоположение и идентифицировать враждебные дроны в защищенном воздушном пространстве. Затем она перехватывает управление над ними и безопасно сажает на землю в заранее определенной зоне.

В отличие от традиционных систем радиоэлектронной борьбы, EnforceAir не использует глушение сигнала или физическое уничтожение целей. Она работает на основе передовой технологии радиочастотного киберперехвата и не требует прямой видимости. Это позволяет избегать побочного ущерба, нарушений связи и других рисков для гражданской и военной инфраструктуры.

Такой подход особенно ценен для правоохранительных органов и спецслужб, так как позволяет не только нейтрализовать угрозу, но и изучить перехваченные устройства, а в случае ошибочного вторжения — вернуть дрон владельцу.

Система очень мобильна, внешне она напоминает крупный роутер. Последняя версия устройства, EnforceAir2 была недавно продемонстрирована на пустом спортивном поле недалеко от Вашингтона. В ходе испытаний система успешно перехватила дрон, запущенный одним из сотрудников компании. Новая модель обладает дальностью обнаружения до 4,5 километра.

Кроме того, в феврале была представлена морская модификация EnforceAir2 Maritime, адаптированная к экстремальным условиям морской среды. Устройство оснащено широкополосной антенной с круговым обзором и может быть интегрировано с действующими военно-морскими системами. Компактный и прочный корпус позволяет использовать его как на кораблях, так и на берегу.

Фото: Interesting Engineering
Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин