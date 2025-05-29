Технология будущего: создан эффективный перехватчик дронов

Технология будущего: создан эффективный перехватчик дронов2
- 29.05.2025, 10:35
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Аппарат умещается в рюкзаке.
Израильская компания D-Fend Solutions представила революционную технологию, способную перехватывать и обезвреживать вражеские беспилотники, что может кардинально изменить стратегию будущих военных конфликтов, пишет издание Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Система, получившая название EnforceAir, позволяет в автономном или ручном режиме обнаруживать, определять местоположение и идентифицировать враждебные дроны в защищенном воздушном пространстве. Затем она перехватывает управление над ними и безопасно сажает на землю в заранее определенной зоне.
В отличие от традиционных систем радиоэлектронной борьбы, EnforceAir не использует глушение сигнала или физическое уничтожение целей. Она работает на основе передовой технологии радиочастотного киберперехвата и не требует прямой видимости. Это позволяет избегать побочного ущерба, нарушений связи и других рисков для гражданской и военной инфраструктуры.
Такой подход особенно ценен для правоохранительных органов и спецслужб, так как позволяет не только нейтрализовать угрозу, но и изучить перехваченные устройства, а в случае ошибочного вторжения — вернуть дрон владельцу.
Система очень мобильна, внешне она напоминает крупный роутер. Последняя версия устройства, EnforceAir2 была недавно продемонстрирована на пустом спортивном поле недалеко от Вашингтона. В ходе испытаний система успешно перехватила дрон, запущенный одним из сотрудников компании. Новая модель обладает дальностью обнаружения до 4,5 километра.
Кроме того, в феврале была представлена морская модификация EnforceAir2 Maritime, адаптированная к экстремальным условиям морской среды. Устройство оснащено широкополосной антенной с круговым обзором и может быть интегрировано с действующими военно-морскими системами. Компактный и прочный корпус позволяет использовать его как на кораблях, так и на берегу.