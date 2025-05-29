В Южной Корее досрочно голосуют за президента
- 29.05.2025, 11:05
Явка стала рекордной в истории страны.
В Южной Корее 29 мая началось досрочное голосование на президентских выборах. Явка стала рекордной в истории страны, сообщают Yonhap и Reuters.
Досрочное голосование стартовало на более чем 3500 участках по всей Южной Корее. Отмечается, что к 11:00 по местному времени проголосовали более 3,1 млн человек – это 7% избирателей.
Официальное голосование пройдет 3 июня.
За пост президента Южной Кореи соревнуются шесть кандидатов. Кандидат от Демократической партии Ли Чже Мэн лидирует с поддержкой 49,2%. Его главный соперник Ким Мун Су из Партии народных властей имеет 36,8%. На третьем месте – Ли Чжун Сок из небольшой Новой реформаторской партии, которого поддерживают 10,3% избирателей.