Латвия сделает пересечение границы с Беларусью и РФ платным

Латвия сделает пересечение границы с Беларусью и РФ платным2
- 29.05.2025, 12:34
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Тарифы пока не объявлены.
Правительство соседней страны рассмотрело и поддержало представленные Министерством сообщения поправки к Закону о государственной границе Латвийской Республики. Они установят обязанность электронной регистрации транспортных средств в Системе электронной предварительной регистрации и прохождения очереди до пересечения внешней сухопутной границы страны.
В правительстве Латвии говорят, что внедрение инновационных электронных систем позволит обеспечить эффективный механизм контроля, автоматизированную организацию и мониторинг потока транспортных средств, а также взаимный обмен данными, собираемыми ответственными службами. Также система будет обрабатывать информацию о транспортном средстве, его водителе и пассажирах, перевозимом грузе и проводимых контрольных мероприятиях по грузу.
Нормативно-правовая база предусматривает, что регистрация транспортных средств в системе бронирования электронной очереди является платной услугой. Но тарифы пока не объявлены. Не известны пока и сроки начала работы новой системы.
Латвия запретила въезд легковых автомобилей с белорусской регистрацией с 16 июля 2024 года. А с 1 января 2025 года автомобили, зарегистрированные за пределами Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, должны быть задекларированы онлайн перед въездом в Латвию.