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Польша накануне второго тура выборов: появились результаты опроса

  • 29.05.2025, 13:40
Польша накануне второго тура выборов: появились результаты опроса
Рафал Тшасковский (Слева) и Кароль Навроцкий
Фото: PAP

Интрига будет держаться до последнего.

Кандидат в президенты Польши от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский лидирует в последнем опросе IBRiS для onet.pl.

Он набирает 47,7%. За кандидата от «Права и справедливости» Кароля Навроцкого готовы проголосовать 46% опрошенных.

Авторы исследования отмечают, что разница между кандидатами очень мала и составляет всего 1,7 процентных пункта, в то время как статистическая погрешность исследования составляла 3%.

Напомним, 1 июня состоится второй тур президентских выборов в Польше.

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