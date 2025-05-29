Польша накануне второго тура выборов: появились результаты опроса
- 29.05.2025, 13:40
Интрига будет держаться до последнего.
Кандидат в президенты Польши от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский лидирует в последнем опросе IBRiS для onet.pl.
Он набирает 47,7%. За кандидата от «Права и справедливости» Кароля Навроцкого готовы проголосовать 46% опрошенных.
Авторы исследования отмечают, что разница между кандидатами очень мала и составляет всего 1,7 процентных пункта, в то время как статистическая погрешность исследования составляла 3%.
Напомним, 1 июня состоится второй тур президентских выборов в Польше.