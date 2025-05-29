Проект российского стелс-бомбардировщика закончился провалом 4 29.05.2025, 14:43

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Бомбардировщик ПАК ДА завис в небе.

Российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА, заявленный как аналог американских B-2 и B-21, остается на стадии амбиций, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя проект стартовал еще в 2008 году и должен был продемонстрировать первый рабочий прототип в 2023 году, сроки постоянно сдвигаются: первый полет ожидается не ранее 2025-го, а серийное производство — не раньше 2030-го. Причина — системный кризис в российском оборонно-промышленном комплексе.

Главная проблема — технологическое отставание. В то время, как США внедряют «вшитые» в корпус радиопоглощающие материалы, Россия до сих пор использует устаревшие наружные покрытия, эффективность которых недостаточна для стратегического стелс-самолета. Такие покрытия снижают заметность лишь частично и требуют постоянного обновления, что делает эксплуатацию дорогой и ненадежной.

За последние десятилетия российская промышленность потеряла квалифицированные кадры. Многие специалисты ушли в другие отрасли или уехали за границу, а восполнить этот пробел быстро невозможно. Даже если прототип будет создан, остается вопрос: хватит ли у страны ресурсов, чтобы наладить его массовое производство?

Санкции усугубляют ситуацию. После начала войны в Украине Россия лишилась доступа к важнейшим западным компонентам и оборудованию. Оборонные предприятия вынуждены искать замену высокоточным электронике, композитам и технологиям на фоне общего дефицита и снижения качества.

Российская экономика измотана военными расходами, а проекты вроде ПАК ДА требуют миллиардных инвестиций и длительного цикла окупаемости. В условиях, когда деньги уходят на поддержание текущих операций и вооружений, радикально новые системы оказываются вне приоритета.

Новый стратегический бомбардировщик превращается из символа технологического прорыва в иллюстрацию системных проблем российской оборонной промышленности — от утраты кадров до зависимости от импорта и неэффективного управления. Пока США уже готовятся заменить B-2 на B-21, Россия по-прежнему пытается построить хотя бы один рабочий прототип.

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