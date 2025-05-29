Reuters: В тарифной политике Трампа случился новый поворот 29.05.2025, 16:29

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Производители микросхем, банки и автопромышленность победили.

Решение Торгового суда США частично заблокировало ключевые тарифные инициативы президента США Дональда Трампа и признало превышение его полномочий. Это стало кратковременным облегчением для финансовых рынков, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org). Однако, по мнению аналитиков, неопределенность в мировой экономике сохраняется.

Среди стран — крупнейших торговых партнеров США — комментировать решение отказались как Германия, так и Еврокомиссия, сославшись на продолжающееся судебное разбирательство. «Мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество между ЕС и правительством США», — заявили в министерстве экономики Германии.

На фоне новостей укрепился доллар США, выросли и фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит — более чем на 1,5%. Наибольшую выгоду получили акции производителей чипов, банков, автоконцернов и люксовых брендов, ранее пострадавших от тарифных потрясений.

Судебное решение ударило по одной из центральных экономических стратегий Трампа — использовать тарифы как инструмент давления в международных переговорах. Несмотря на поданную апелляцию, эксперты полагают, что пауза в тарифной политике может дать странам вроде Японии повод отложить заключение новых сделок.

Торговая война Трампа вызвала серьезные потрясения для широкого круга производителей: от автомобилей до обуви: выросли цены на сырье, нарушились цепочки поставок, компании отказались от годовых прогнозов. Некоторые международные корпорации рассматривают возможность переноса производства в США, чтобы снизить потери.

Эксперты предупреждают: несмотря на текущий оптимизм, волатильность на рынках сохранится.

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