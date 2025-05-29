Сотни предпринимателей заблокировали дороги в столицу Косова 29.05.2025, 16:39

Из-за роста цен на электроэнергию.

Сотни предпринимателей частично признанного Косова в четверг заблокировали дороги в Приштину в знак протеста против решения властей, обязывающего их покупать электроэнергию на открытом рынке по более высоким ценам, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Еще в марте косовский регулятор объявил, что с 1 июня все компании с более чем 50 работниками или оборотом более 10 миллионов евро больше не смогут рассчитывать на субсидии для оплаты электроэнергии.

По словам регулятора, этот шаг отражает его приверженность «либерализации рынка», что является условием для вступления в Европейский Союз.

Однако местные предприниматели заявили, что это негативно скажется на их доходах, и в четверг заблокировали несколько главных дорог в Приштине, в частности с помощью большегрузов.

Они заявили, что не против перехода на рыночные цены на электроэнергию, но просят год переходного периода, чтобы закупить необходимое оборудование для собственной генерации и смягчить последствия роста расходов.

Премьер-министр Косова Альбин Курти, чья партия заняла первое место на парламентских выборах в феврале, но не смогла получить большинство, отклонил жалобы протестующих.

- Удовлетворение их просьбы о предоставлении дополнительного времени не решает проблему, а лишь перекладывает расходы на энергию с 1200 компаний на счета домохозяйств, – заявил Курти на заседании правительства в четверг.

Косово производит более 90% электроэнергии на двух устаревших угольных электростанциях, но покрывает дефицит за счет импорта – в прошлом году власти потратили на него 114 миллионов евро.

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