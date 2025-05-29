Курс рубля подставил российский бюджет 29.05.2025, 16:51

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У Кремля проблемы с деньгами.

Курс доллара впервые с 2023 года упал ниже 78 российских рублей, но радости в Кремле не прибавилось. На фоне падающих цен на нефть и сокращения импорта крепкий рубль наносит двойной удар по российскому бюджету, и в правительстве все чаще говорят о необходимости срочной девальвации, пишет The Moscow Times.

Рубль укрепляется, но это беда

В четверг рубль продолжил стремительное укрепление: на межбанковском рынке курс доллара опустился до 77,95 рубля, а евро — до 87,83 рубля. Это максимальные значения за последние два года. К юаню рубль тоже обновил рекорд, достигнув 10,84 рубля — минимума с мая 2023 года. С начала года рубль укрепился на 44% к доллару, 33% к евро и 26% к китайской валюте.

Однако за этими цифрами — опасная реальность: для российской экономики это не рост, а сигнал тревоги.

Бюджет трещит по швам

Чем крепче рубль, тем меньше рублей получает бюджет от экспорта сырья, который традиционно идёт за валюту. Сейчас этот эффект особенно болезненный, поскольку цены на нефть Urals упали до $50 за баррель, хотя в бюджет закладывались расчёты на уровне $70. По подсчётам Минфина, по итогам года Россия недосчитается 24% нефтегазовых доходов, а бюджетный дефицит будет самым большим со времён пандемии.

Парадокс: экономика задыхается от сильной валюты

Вместо притока валюты — снижение. Импорт обвалился на 22% за первый квартал, а спрос на иностранную валюту упал. ЦБ, пытаясь удержать инфляцию, держит ключевую ставку на уровне, из-за которого россияне не могут позволить себе кредиты, а экспортеры вынуждены переводить валюту в рубли, чтобы заработать на высоких депозитах. Всё это раздувает курс рубля, но обнуляет поступления в казну.

Мирные сигналы, которые не спасают

Аналитики связывают укрепление рубля с заявлениями Сергея Лаврова о возможности второго раунда переговоров с Украиной и временной паузой в санкциях со стороны США. Однако сами переговоры буксуют, а администрация Трампа всё ещё не решилась на новые меры, надеясь на "экономическое окно". Это окно вряд ли спасёт рубль, если нефть продолжит дешеветь.

Москва готовится к девальвации

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве, в Москве уже обсуждается сценарий девальвации рубля до 100 за доллар к концу года. Это может частично спасти бюджет, но грозит резким скачком инфляции и новым витком падения доходов россиян. Минфин и Центробанк опасаются обострения экономической нестабильности, но выбор всё больше сужается: либо сокращать расходы, либо печатать рубли.

Крепкий рубль оказался ловушкой. В условиях санкций, падающего экспорта и дефицитного бюджета Россия сталкивается с парадоксом: сильная валюта бьёт не по врагам, а по собственной экономике. Всё больше признаков того, что "план Б", девальвация, не просто обсуждается, а уже близко к запуску.

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