The Guardian: Молодежь США подала иск против Трампа 29.05.2025, 17:45

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Основанием стала защита права на жизнь.

22 молодых американца в возрасте от 7 до 25 лет подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, обвинив ее в нарушении конституционного права на жизнь и свободу, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

По их мнению, подписанные главой США указы, направленные на стимулирование добычи нефти, газа и угля, а также подавление развития экологической энергетики, усиливают климатический кризис и угрожают здоровью будущих поколений.

Истцы, представляющие штаты, наиболее пострадавшие от климатических изменений — Монтана, Гавайи, Орегон, Калифорния и Флорида — заявляют, что Трамп превысил свои полномочия, игнорируя законодательные меры по охране окружающей среды и здоровья населения. Также отмечается, что действия ответчика несут «опасность, созданную государством» — когда действия властей усугубляют риски для граждан.

Среди спорных указов — объявление «национального энергетического чрезвычайного положения» и меры по поддержке угольной промышленности. По мнению юристов, они не только способствуют росту выбросов парниковых газов, но и мешают научным исследованиям и развитию зеленых технологий.

«Этот иск — про здоровье детей и право на будущее», — заявила Джулия Олсон, глава некоммерческой юридической организации «Доверие наших детей» (Our Children’s Trust), представляющей интересы молодежи.

Главная истица, 19-летняя Ева Лайтхайзер, ранее уже добилась победы в похожем деле в Монтане. Она называет политику Трампа «приговором для ее поколения» и отмечает, как на ее жизнь уже повлияли наводнения и загрязнение воздуха.

Истцы требуют признать указанные указы неконституционными и запретить их. По словам Олсон, дело имеет шансы на успех и символизирует борьбу молодежи за свое будущее.

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