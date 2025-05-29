Россия обвинила Сербию в тайных поставках боеприпасов Украине 3 29.05.2025, 18:03

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Белград отправил Киеву «сотни тысяч снарядов».

Белград организовал завуалированные поставки боеприпасов Киеву вопреки декларируемому властями Сербии нейтралитету, заявили в Службе внешней разведки (СВР), охарактеризовав это как «конвейер смерти» в отношении российских военных и мирных жителей.

По данным СВР, речь идет о «сотнях тысяч снарядов» для реактивной артиллерии и гаубиц, а также «миллионах патронов» для огнестрельного оружия. Поставки в Украину осуществляются с использованием «фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников», среди которых, в частности, — Чехия, Польша и Болгария, а также государства Африки. В схеме задействованы крупнейшие компании оборонного комплекса Сербии, в том числе «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI и другие, считают в службе.

«Едва ли подобные поставки можно обосновать „гуманитарными соображениями“. У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России», — заявили в СВР 28 мая, назвав предполагаемые поставки в Украину «выстрелом в спину» от Белграда. Ведомство не конкретизировало, когда и какие именно типы патронов и снарядов были отправлены Сербией Украине.

Поставки боеприпасов из Сербии, которые позже получила Украина через третьи страны, достигли примерно 800 млн евро, писала Financial Times летом 2024 года. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил эту информацию, отметив, что это является частью «экономического возрождения страны».

После этого глава сербского правительства Милош Вучевич выступил против запрета на продажу оружия западным странам, невзирая на то, что оно попадает в Украину в рамках военной помощи. «Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию или США. Производство оружия и боеприпасов не является чем-то запрещенным и аморальным, хотя оружие может использоваться там, где идут боевые действия», — отметил он.

В январе 2025 года стало известно о расторжении Белградом нескольких контрактов на закупки оружия из России. По словам главы генштаба Сербии Милана Мойсиловича, причиной этой меры стали антироссийские санкции, что сделало закупки оружия у Москвы «фактически невозможным». Несмотря на это, Вучич был одним из гостей парада Победы в Москве 9 мая.

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